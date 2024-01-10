Нардеп зауважив, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді

Арахамія закликав довіряти лише офіційним джерелам щодо інформації по законопроєкту про мобілізацію

Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде прийнято на Погоджувальній раді у четвер, 11 січня. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

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«Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам», – написав Арахамія.

Нардеп зауважив, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди було запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони.

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«Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради», – повідомив він.

Арахамія спростував чутки щодо мобілізаційного законопроєкту фото: скріншот

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.