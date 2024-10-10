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Голова НАЗК потішив держслужбовців: декларації будуть заповнюватися удвічі швидше?

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Голова НАЗК потішив держслужбовців: декларації будуть заповнюватися удвічі швидше?
Віктор Павлущик розповів про заповнення декларацій по-новому
фото: пресслужба НАЗК

НАЗК анонсувало запуск системи автозаповнення декларацій

З 11 жовтня НАЗК запустить нову систему, яка дозволить автоматично заповнювати до 75% даних декларацій. Завдяки нововведенню держслужбовцям стане значно легше подати інформацію про свої статки. Про це розповів голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

«Ми очікуємо, що до 75% даних, які мають зазначатись у дев’яти із 16 розділів декларації, автоматизовано будуть заповнюватися – а це інформація з 14 реєстрів та баз даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ. Більшість інших полів ми просто не зможемо допомогти декларанту автозаповнити, бо така інформація відсутня в оцифрованому вигляді. Наприклад, йдеться про цінне рухоме майно (крім транспорту), готівку, фінансові зобов’язання, майно за кордоном», – зауважив голова НАЗК.

Віктор Павлущик розповів, що відтепер у декларації не потрібно буде зазначати номери банківських рахунків: «Ми адаптували форму декларації до змін закону і відтепер не потрібно у декларації зазначати номери банківських рахунків, що для декларантів було дуже обтяжливо, додали нові підказки і логічні перевірки, щоб допомогти декларанту уникнути помилок».

За словами посадовця, дані із попередньої декларації, як і раніше, можна буде автоматично додавати у чернетку нової. Зокрема, ті, які щороку змінюються.

«Дані, які були внесені особою у попередній декларації, як і раніше, можна буде автоматично перенести у чернетку нової декларації. А є дані, які щороку змінюються, і відтепер «свіжі» відомості про доходи, а також про «нові» об’єкти можна буде автоматично переносити у відповідну графу декларації з реєстрів», – йдеться у заяві.

Також Павлущик зауважив, що НАЗК допоможе зібрати декларанту відомості про членів його сім’ї. Це здійснюватиметься через застосунок «Дія», але за згодою цих осіб.

«Саме по собі автозаповнення жодним чином не звільняє декларанта від відповідальності: всі ці дані мають бути нею перевірені і верифіковані. Бо навіть з урахуванням інтероперабельності (сумісності) реєстрів, є деякі, в яких зберігається інформація 1960-80-х років і ще навіть не переносилась в електронний формат. Або ж інформація може бути надана не на кінець звітного періоду, а тільки в режимі реального часу», – додав голова НАЗК.

Віктор Павлущик зауважив, що нововведення спростить процес заповнення декларації: зекономить час декларанта, а сама інформація буде максимально достовірною. Роботу НАЗК це також полегшить: знизиться кількість помилок в деклараціях, менше часу витрачатиметься на перевірку даних.

За словами голови НАЗК, тривалість процесу заповнення декларації зменшиться удвічі: «Все залежить від кількості об’єктів, що підлягають декларуванню. Не хочу, аби це сприймали як остаточний прогноз, але очікуємо скорочення часу принаймні вдвічі, для простих декларацій – орієнтовно година-півтори, максимум до двох. Слід звернути увагу декларантів, що процес отримання погодження на збір даних від членів сім’ї може зайняти від хвилини до трьох днів, а також процес збору даних з 14 реєстрів може зайняти до декількох днів».

Павлущик додав, що часткове автоматизоване заповнення чернетки декларації буде можливим з 11 жовтня 2024 року: «Якщо ж потрібно буде деякі речі вдосконалити, то ми розраховуємо, що буде час це зробити до наступної кампанії декларування за 2024 рік – до першого кварталу 2025-го».

Голова НАЗК наголосив, що окремі декларанти, які мали право на відтермінування строків подачі декларацій за 2021-2023 роки, зможуть скористатися частковим автозаповненням декларацій за 2021-2024 роки.

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Теги: чиновник політика декларація корупція в Україні корупція НАЗК Віктор Павлущик

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