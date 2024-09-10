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Куди зникають чиновники? Голова Нацагентства з держслужби б’є на сполох: у системі тотальний брак кадрів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Куди зникають чиновники? Голова Нацагентства з держслужби б’є на сполох: у системі тотальний брак кадрів
При цьому голова Нацагентства з держслужби визнала, що на державній службі існують проблеми із кадрами
фото: nads.gov.ua

 Кількість вакантних посад в органах влади наразі складає майже 35 тис.

На держслужбі спостерігається довготривалий тренд зі звільненням працівників, але це пов’язано в першу чергу зі скороченням кількості непотрібних посад. Про це повідомила голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина в інтерв’ю «Главкому».

«Отримані нам під час дослідження дані свідчать про відчутне скорочення кількості посад державної служби. Наголошую – саме посад. Наразі їх за штатним розписом 198 638. Це на 8 222 менше, аніж у першому кварталі. Кількість вакантних посад наразі складає 34 865, що майже на 6 тис. менше, ніж було у першому кварталі», – зазначила Алюшина.

Голова Нацагентства наголосила, що зменшення відбувається за рахунок скорочення «мертвих» посад, а не відтоку людей.

«У процесі внутрішніх змін у держорганах людей звільняють, аби далі призначити на іншу посаду. Тому час від часу ми фіксуємо зростання кількості звільнень і призначень, що може відбуватися у межах одного органу через погодження нової штатної структури. Звісно, це не має стосунку до масових скорочень», – додала Алюшина.

При цьому голова Нацагентства з держслужби визнала, що на державній службі таки існують проблеми із кадрами. «Наявність упродовж тривалого часу великої кількості вакантних посад свідчить про відчутну проблему з кадрами на державній службі. Вакансії скорочуємо, але брак підготовлених людей дедалі гостріший. Так відбувається, оскільки публічний сектор в певних напрямках програє конкуренцію приватному. Адже державна служба за своєю природою менш гнучка і більш регламентована.

Але наразі я би не говорила про тотальне вимивання професійних кадрів. Скажімо, якщо наше Агентство оголошує вакансію державного експерта з профрозвитку, то отримує більше 100 резюме. Це явно свідчить про те, що публічний сектор має певні переваги. Заробітна плата в ньому сплачується регулярно і вчасно, збережено певні соціальні гарантії. Схема посадових окладів вже є прозорою, з огляду на нову систему оплати праці. Тож люди шукають у держсекторі стабільності, якої їм бракує у житті. Я упевнена, що ціннісна пропозиція державної служби може бути релевантною ринковим вимогам», – наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів України запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій. 

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Теги: державна служба Наталія Алюшина чиновник

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