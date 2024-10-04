Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву

Хмельницька обласна рада стримано відреагувала на викриття голови МСЕК

Особисте збагачення за рахунок протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної ради.

Відповідна заява з'явилася після того, як правоохоронці провели обшуки в керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду.

«Це не лише порушення закону, а й загроза спільним зусиллям, спрямованим на захист нашої держави. Всі повинні усвідомлювати, що відповідальність за такі вчинки неминуча. Висловлюємо вдячність правоохоронцям за їхню професіональну роботу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.