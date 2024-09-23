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Україна стягує 15 млн грн застави з нардепа-втікача

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Україна стягує 15 млн грн застави з нардепа-втікача
Заставодавцями політика виступили співробітники вишу, з якими Одарченко раніше працював
фото: Андрій Одарченко/Facebook

Слуга Андрій Одарченко незаконно переховується у Румунії

Вищий антикорупційний суд звернув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Одарченка. Як повідомляв «Главком», відповідне рішення було ухвалено 23 вересня за клопотанням прокурора.

За матеріалами справи, грошову заставу за народного депутата, обвинуваченого у корупційному злочині, було внесено восени 2023 року. Заставодавцями виступили 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація.

Клопотання про стягнення застави до спеціального фонду державного бюджету ініціювала прокурор після того, як нардеп проігнорував три судових засідання без поважних причин.

Крім цього, Феміда ухвалила інше рішення, про яке просила прокурор, – заочний арешт обвинуваченого обранця.

Вказану ухвалу антикорупційного суду можна оскаржити протягом п'яти днів.

Як повідомляв «Главком» , політик Андрій Одарченко незаконно перетнув державний кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області та перебуває у Румунії. Після незаконного перетину обранець звернувся до компетентних органів вказаної країни із заявою про тимчасовий захист і отримав відповідний документ.

Крім цього, у суді стало відомо, що апарат Верховної Ради не надавав нардепу Одарченку дозволу у службові відрядження за кордон.

Нагадаємо, що 18, 19 і 23 вересня нардеп Одарченко без поважних причин не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду. Вказана судова інстанція слухає справа, в якій обранець проходить обвинуваченим у корупційному злочині. Зокрема, 18 вересня планувався допит Одарченка як обвинуваченого, але той не прибув до суду. Після цього суд застосував привід парламентаря на 19 вересня, однак також безрезультатно.

Як стало відомо у суді, водій нардепа розповів детективам НАБУ, що востаннє вони з Одарченком бачилися 17 вересня. Нардеп віддав йому три своїх телефони, сказавши поставити на зарядку у квартирі. Далі посадовець вийшов із машини у столичний бізнес-центр і додав, що далі піде на засідання Верховної Ради, після якого самостійно добереться додому. Із того часу Одарченка не бачили ані водій, ані його помічниця.

Крім цього, один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що цього тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту.

Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Загалом присутність цієї області у справі невипадкова. За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією (слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями) Одарченко ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря.

За результатами засідання, Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук, задовольнивши клопотання прокурора. Судова ухвала оскарженню в апеляції не підлягає.

«Главком» через соцмережі звертався за коментарями до нардепа, але той не відгукнувся на прохання.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

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Теги: війна Андрій Одарченко корупція партія Слуга народу гроші Вищий антикорупційний суд

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