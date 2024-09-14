АРМА розшукала ₴400 млн у справі щодо махінацій на держзакупівлях

Інформацію щодо виявлених активів спрямовано до правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та відшкодування втрат державного бюджету

Окрім коштів на банківських рахунках інспектори виявили 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало близько ₴400 млн на рахунках компаній, що підозрюються у махінаціях у держзакупівлях. Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

«На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА за допомогою наявних інструментів і доступу до відповідних баз даних виявили близько ₴300 млн та $2 млн на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі», – зазначають в АРМА.

За інформацією слідства, йдеться про посадових осіб групи державних компаній, які підозрюються у змові з суб’єктами господарської діяльності і, зловживаючи своїми посадовими обов’язками, протиправно заволоділи та розпоряджалися коштами державного бюджету. Такі дії вчинялися зловмисниками під час проведення державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.

Окрім коштів на банківських рахунках інспектори АРМА також виявили 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї.

Інформацію щодо виявлених активів спрямовано до правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та відшкодування втрат державного бюджету.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса. Ці активи було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Галицького районного суду м. Львова.

Також Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.

Нагадаємо, АРМА отримало висновки експертів щодо заарештованих картин, які належали підозрюваному в державній зраді колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Зазначається, що з 284 картин – 148 мають культурну цінність і їх передадуть до Національного художнього музею України. Інші 136 картин не мають значної культурної цінності й будуть продані через Prozorro.Продажі.