Рада рекордно підвищила податки: скільки і за що тепер платитимуть українці

Військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб, в тому числі із зарплати, збільшується з 1,5% до 5%

10 жовтня Верховна Рада схвалила законопроєкт № 11416-д про підвищення податків

Верховна Рада схвалила рекордне підвищення податків в Україні. Набрання чинності закону очікується в 20-х числах жовтня, але окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом», з 1 жовтня.

Хто, скільки і коли має платити податків за новим законом

10 жовтня Верховна Рада схвалила законопроєкт № 11416-д про підвищення податків, покликаний хоча б частково віднайти додаткові кошти в бюджет для фінансування армії. Відповідну ініціативу підтримали 247 народних депутатів, пише рбк.

Податки по-новому

З жовтня збільшуються окремі великі корпоративні податки. Запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС.

Тепер фіксований податковий платіж в держбюджет сплачуватиметься наперед (незалежно від суми майбутнього прибутку) окремо за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Для АЗС, на території якої не здійснюється торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами:

60 тис. гривень;

30 тис. гривень – для АЗС, на якій продається виключно скраплений газ;

45 тис. гривень – для АЗС, на якій продаються декілька видів пального, і при цьому частка реалізації скрапленого газу становить 50 і більше відсотків.

Для АЗС, на території якої здійснюється торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами:

80 тис. гривень;

40 тис. гривень – для АЗС, на якій продається виключно скраплений газ;

60 тис. гривень – для АЗС, на якій продаються декілька видів пального, і при цьому частка реалізації скрапленого газу становить 50 і більше відсотків.

У разі якщо сплачений аванс перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання, то сума такого перевищення не переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних періодів. Крім того, сплачений аванс не повертається платнику податку як надміру або помилково сплачені податкові зобов’язання та не може бути зарахований в рахунок інших податків і зборів.

Якщо ж власник АЗС вчасно не платить узгоджену суму авансу з податку на прибуток, то вимушений буде платити штраф.

Сплата податку на прибуток для обмінників валют прив’язується до розрахунку у євро.

Податок на прибуток валютних обмінників сплачується також авансом – окремо за кожен пункт обміну іноземної валюти.

Розмір авансу складає:

600 євро (в гривневому еквіваленті) – для населених пунктів понад 50 тисяч жителів (окрім Києва);

700 євро – для Києва;

200 євро – для населених пунктів до 50 тисяч жителів, або за межами населених пунктів.

Збільшується рентна плата для видобувачів щебеню.

Податок 50% на прибуток банків доведеться сплатити вже за результатами діяльності в 2024 році.

Податок 25% на прибуток фінансових організацій (відмінних від банків) також доведеться сплатити вже за результатами 2024 року. Це стосується компаній типу LiqPay, Portmone, NovaPay та ін. Раніше ставка податку для них складала 18%.

Для сільськогосподарських виробників збільшують мінімальне податкове зобов’язання. Віднині міняється порядок розрахунку МПЗ, а мінімальна сума до сплати не може бути меншою за 700 гривень з гектара землі. Для земельних ділянок, де частка площі ріллі складає не менше 50%, – 1400 гривень з гектара.

Звільняються від оподаткування доходи громадян, отримані в межах державної програми «Зроблено в Україні» (т.зв. «Національний кешбек»).

Податкова звітність по-новому

Наступний блок податкових новацій стосується порядку звітності.

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів, зокрема і нотаріусів. До кінця 2024 року відповідна податкова звітність подається в щоквартальному режимі.

Продовжуються до кінця воєнного стану пільги, що дають право не подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи для осіб, які отримують благодійну допомогу в Україні чи з-за кордону. Це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто знаходиться за кордоном, має статус тимчасового захисту і отримує виплати.

ФОПи вперше подаватимуть звітність по сплаті військового збору – в річному звіті за 2024 рік починаючи з 1 жовтня.

Військовий збір із зарплат по-новому

Військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб, в тому числі із зарплати, збільшується з 1,5% до 5%. Але ця норма набиратиме чинність в декілька етапів.

На першому етапі військовий збір збільшиться для заробітної плати. Це станеться вже з 1 жовтня. Навіть попри те, що відповідний закон вступить в силу ближче до кінця місяця. З першої частини зарплати, яку людина отримає до моменту вступу закону в силу, роботодавцем буде утримано військовий збір у розмірі 1,5%. При виплаті другої частини зарплати в кінці жовтня, коли закон прогнозовано набере чинності, має бути утримано військовий збір з другої частини зарплати у розмірі 5%, а також донараховано 3,5% ВЗ з першої частини зарплати.

Підвищення військового збору з 1,5% до 5% означає, що з офіційної зарплати найманих працівників роботодавець сплачуватиме на 3,5 п.п. більше податків. При цьому величина податку на доходи фізосіб (ПДФО) нормами вищезгаданого закону не змінюється, залишаючись на рівні 18%.

Також не йде мова про підвищення з жовтня єдиного соціального внеску (ЄСВ), який платить роботодавець на фонд оплати праці в розмірі 22%. Ця цифра ніяк не міняється.

Тож якщо наразі з кожної нарахованої 1 тисячі гривень зарплати найманого працівника в держбюджет у вигляді податків «знімається» 18% ПДФО + 1,5% ВЗ = 19,5% або 195 гривень, то з жовтня 2024 року (і до 31 грудня року, в якому буде відмінено воєнний стан) з кожної 1 тисячі гривень зарплати сплачуватиметься податок 18% ПДФО + 5% ВЗ = 23% або 230 гривень.

Підвищена ставка військового збору діятиме, зокрема, і щодо процентних доходів громадян за депозитними вкладами. Якщо раніше такий дохід обкладався податком у 19,5%, то зараз це буде вже 23%.

Важливо! Ставка військового збору залишається на рівні 1,5% – для військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонної служби, Управління держохорони, Держслужби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту.

Загалом, з 1 жовтня 2024 року підвищується військовий збір саме для податкових агентів, які сплачують податки і звітують за найманих працівників – фізичних осіб. Для самих же фізичних осіб, які декларують свої доходи (це стосується, зокрема, доходів від цінних паперів, оренди, дивідендів, доходів з іноземних джерел, тощо) військовий збір до кінця 2024 року залишається на рівні 1,5%. Військовий збір за ставкою 5% вони будуть сплачувати вже починаючи з 2025 року.

Військовий збір з доходів ФОП по-новому

З 1 жовтня запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше число поточного місяця. Це означає, що зазначені категорії платників податків додатково до сплачуваних ними нині сум податків з жовтня 2024 року мають сплачувати щомісяця ще 800 гривень.

Строк першої сплати складе 20 днів з моменту набрання чинності законом. Оскільки, швидше за все, закон вступить в силу в кінці жовтня, то платити можна буде до середини листопада.