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Bloomberg назвав країни, які збільшують зусилля з розділення виборців у США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Bloomberg назвав країни, які збільшують зусилля з розділення виборців у США
США назвали Росію своєю головною проблемою
фото з відкритих джерел

ЗМІ: США навряд чи зможуть повністю усунути іноземні кампанії впливу, з огляду на розрізнене середовище соціальних мереж

Росія, Іран і Китай «нарощують» спроби розпалити розбіжності в США перед президентськими виборами в листопаді. Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства юстиції, передає Bloomberg

Ці країни прагнуть «спотворити погляди» американських виборців, заявив Метью Олсен, помічник генерального прокурора з національної безпеки.

США вже вжили заходів цього місяця, щоб перешкодити тому, що вони називають «підтримуваними Кремлем кампаніями впливу, спрямованими на втручання у вибори в США». Але Олсен попередив, що США навряд чи зможуть повністю усунути іноземні кампанії впливу, з огляду на розрізнене середовище соціальних мереж.

США назвали Росію своєю головною проблемою, попередивши, що вона здатна проводити широкомасштабні та просунуті кампанії. Олсен додав, що соціальні мережі та інші телекомунікаційні компанії експлуатуються супротивниками, і що Міністерство юстиції зобов'язане ділитися інформацією про те, де Росія, Китай або Іран використовують свої платформи для поширення пропаганди і дезінформації.

«Реальність така, що розвідувальне співтовариство, включно з ФБР, може бачити більшу частину цієї діяльності, яку, можливо, ці компанії не бачать», – сказав він, додавши, що це вулиця з двостороннім рухом, де компанії соціальних мереж можуть ділитися інформацією з ФБР.

Побоювання з приводу примусу уряду до попереджень ФБР компаніям соціальних мереж досягли Верховного суду на початку цього року.

До слова, спеціальний прокурор Джек Сміт представив новий обвинувальний акт проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року. 

Нагадаємо, Камала Гарріс і Дональд Трамп зустрілися на дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News. Значна частина американців вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула перемогу над колишнім головою держави Дональдом Трампом на дебатах кандидатів за посаду президента США. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою YouGov.

За підсумками дебатів як Трамп, так і Гарріс заявили про свою перемогу. Експрезидент, зокрема, заявив: «Я думаю, це були мої найкращі дебати за всю історію». До слова, республіканці однопартійці звинувачують одне одного в тому, що їхній кандидат у президенти США часто потрапляв у пастки під час дебатів з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. 

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Теги: росія США вибори Китай прокурор чиновник вибори у США соціальні мережі дебати

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