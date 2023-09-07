Як воюють депутати міських та обласних рад: хто на фронті, а хто – ряжений? (дослідження)

Запорізька та Київська міськради вже зазнали втрат на війні

Нашому ворогу вигідно поширювати фейки про те, що депутати не воюють і ховаються за спинами народу. У липні 2023 року рух «Чесно» направив звернення до всіх обласних рад та міських рад обласних центрів.

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Загалом отримано дані від дев’яти міських рад обласних центрів та п’яти обласних рад. Це пояснюється тим, що ради не зобов’язані мати інформацію про деталі військової служби депутатів. Саме тому рух «Чесно» паралельно зробив запити до політичних партій і підготував окреме дослідження «Депутати не служать. Хто сказав?».

У кожній раді, яка надала дані, є депутати, які взяли в руки зброю і пішли на фронт. Загалом кількість військовослужбовців серед місцевих депутатів зменшилась. І цьому є пояснення. Деякі депутати склали мандат, аби дозволити наступним соратникам з партійного списку зайти у раду і виконувати представницьку функцію повноцінно.

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Такий приклад є і у Верховній Раді України. Михайло Забродський – генерал-лейтенант, Герой України та легендарний десантник від початку вторгнення він став на захист України. Аби повноцінно нести службу він достроково припинив повноваження народного депутата України від «Європейської солідарності».

Важливо, аби під час воєнного стану робота органів державної влади була сталою. А під час військової служби повноцінно долучитися до депутатської роботи може бути складно або й взагалі неможливо. Тому депутати, які прийняли рішення передати мандат наступному у списку кандидату та продовжити службу в силах оборони є хорошим прикладом розуміння пріоритетності потреб та власних часових ресурсів.

Разом з тим, є й ті депутати, хто числяться у лавах ЗСУ чи ТрО, перебувають у тилу і відвідують сесії. Рух «Чесно» також виявив таких зокрема у Київраді. Окрім того, варто зазначити, що низка депутатів перебувають у добровольчих формуваннях тергромад. Бійці таких формувань не залучаються до бойових дій, а також мають можливість розірвати контракт у будь-який момент за власним бажанням і тому дані про таких депутатів на графіці відсутні.

Столиця, згідно з офіційними даними, займає першу позицію за кількістю депутатів, які взяли до рук зброю. Зі 116 депутатів у лавах сил оборони наразі перебуває 18. Ще 11 депутатів Київради є добровольцями добровольчих формувань територіальної громади.

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Нещодавно, 23 серпня, Київрада втратила одного з депутатів. На фронті загинув Сергій Ільницький, представник фракції «Європейська солідарність». Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Він був ветераном Збройних сил України, учасником АТО та полковником у відставці.

Прощання із Сергієм Ільницьким Фото: Суспільне

Половина фракції «Голос» перебуває на фронті. Про службу Вадима Васильчука та Аліни Михайливої писали у минулій хвилі дослідження, проте окрім них на службі і Василь Попатенко. До депутатства Попатенко служив у контррозвідці СБУ, а також брав участь у російсько-українській війни на Донбасі.

Василь Попатенко, депутат Київради від «Голосу» Джерело: Facebook Василя Попатенка

Аби повноцінно барти участь у захисті України деякі депутати місцевих рад складають мандати. Так, у Київраді у червні склав мандат депутат з фракції «Європейська солідарність» генерал-лейтенант Віктор Кононенко, аби повністю присвятити себе службі у Збройних Силах України. Але це не масове явище.

Генерал Віктор Кононенко Фото: Сайт «Європейської солідарності»

Депутат від «Європейської солідарності», який несе службу з перших днів повномасштабного вторгнення, Олександр Погребиський зазначає, що відвідувати усі сесії можливості не має. «Мені складно поєднувати службу і депутатство, бо працювати на окрузі можливо дистанційно та через помічників, проте участь у сесії лише особиста. Щоб приїхати на сесію доводиться брати відпустку за сімейними обставинами, хоч така відпустка триває лише 10 днів на рік. Маю багато ініціатив: субвенції на військові потреби, комунальне виробництво дронів, проте без фізичної присутності організувати це неможливо. А влада використовує будь-яку можливість, аби унеможливити мою активну участь з допомогою тиску командування», – зазначає Погребиський.

Проте без скандалів у Київраді не обійшлося. На початку серпня ДБР повідомило про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби. За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Депутатам Київради Ігорю Хацевичу, Олегу Левченку та Михайлу Терентьєву суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та носіння електронного браслета.

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Терентьєв є членом фракції «Удар». Ігор Хацевич та Олег Левченко представляють «Європейську солідарність». Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ. Депутатам обраний запобіжний захід, триває досудове розслідування.

Активіст та військовослужбовець 112-ї бригади Збройних Сил України Олег Симороз зазначає, що, за його інформацією Терентьєв, не може пояснити слідчим, які ж задачі він виконував у КМВА перебуваючи тут у відрядженні. Також не зрозуміло чому за відсутності бойових завдань ходив на сесії у військовій формі. Проте питання є не лише до Терентьєва.

«Щодо Олександра Бродського (фракція «Батьківщина» – ред.) мені особливо огидно, бо він надів шеврон моєї рідної бригади. У моєму підрозділі є загиблі. Коли я підірвався на міні, хлопці з контузією витягли мене, врятували життя, а потім місяцями тримали оборону під Кремінною. А Бродський не брав участі в бойових діях чи обороні столиці, хоча він обіймає посаду аж цілого командира окремої роти. Кістяком його роти стали політичні корупціонери, фріки та їхні помічники. У моїй бригаді цю роту прозвали «Дольче&Габанна», що символічно як на мене», – зазначає Симороз.

Як ми бачимо, питань до служби деяких депутатів Київради достатньо, проте статус військовослужбовця передбачає низку обов'язків та відповідальність за їх невиконання. І правоохоронні почали звертати на це увагу.

У Чернівецькій міськраді також багато депутатів взяли до рук зброю. Наразі службу несе 14,3% складу, а саме шість депутатів. На фронт вирушили депутати різних фракцій. Проте ця кількість точно не є остаточною, адже деякі депутати вже склали мандати, аби повноцінно продовжити службу у силах оборони.

Для прикладу, це колишні депутати міської ради від партії «Народний контроль» Іван Гончарюк та Михайло Яринич. У листопаді 2022 року вони повідомили, що складають свої повноваження і залишаються у Збройних силах захищати Батьківщину, а місця депутатів міської ради мають зайняти достойні кандидати. Зараз у фракції «Народний контроль» депутатські повноваження виконують їхні колеги, які були наступні у списку.

Тарас Прокоп Джерело: Facebook Тараса Прокопа

Та деякі депутати продовжують поєднувати службу з депутатством. Так, на службі у теробороні депутати від фракції «Єдина альтернатива» Тарас Прокоп. В інтерв'ю він розповідав, що пішов в тероборону на наступний день після початку вторгнення, а вже зовсім скоро його підрозділ відрядили на Схід, де службу депутат несе і досі.

Запорізька міськрада нараховує шестеро депутатів у силах оборони. П’ятеро є представниками фракції «Європейська солідарність», ще один – позафракційний. Загалом це 9,5% від загальної кількості депутатів.

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Запорізька міськрада також має втрати. На фронті загинув депутат останніх двох скликань В’ячеслав Зайцев. Він був істориком та військовослужбовцем, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях у Південному котлі та Дебальцевому. Із перших днів повномасштабного вторгнення Зайцев взяв до рук зброю та став на захист України.

В’ячеслав Зайцев Фото: Суспільне

На фронті продовжують нести службу його колеги. Серед них депутат від фракції «Європейська солідарність» Валерій Прозапас. В одному з інтерв’ю він казав, що «прокинутися» від власних справ його змусила установка в Запоріжжі пам’ятника Сталіну. Прозапас почав активно опонувати міській та згодом центральній владі, брав участь у Революції Гідності. У травні 2014 року вирушив на російсько-українську війну.

Валерій Прозапас Фото: Сайт «Європейської солідарності»

Депутати Запорізької міської ради за службу отримали нагороди.

У Чернігівській міській раді воюють чотини депутати, що складає 9,5% від загальної кількості депутатів ради. Усі вони є представниками фракції «Рідний дім».

Декілька з цих депутатів намагались скласти мандат, аби повноцінно нести службу у силах оборони. Проте рада не погодила таке рішення.

Одним з цих депутатів є Гриць Віталій. В.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що після того як Гриць вирішив, що не може займатися депутатською діяльністю за станом здоров’я, його… мобілізували до армії. Після чого депутат вирішив не складати з себе повноваження.

Інший депутат від фракції «Рідний дім», що зараз проходить військову службу, Хрустицький Віталій також написав заяву про складання мандата. За його словами, захист країни важливіший ніж питання місцевого самоврядування. Проте рішення про дострокове припинення його повноважень інші депутати не підтримали.

Віталій Хрустицький Фото: Суспільне

Депутати Чернігівської міської ради прийняли зміни до регламенту, якими дозволяється під час воєнного стану проводити засідання у режимі відеоконференції. За таких умов поєднувати службу та депутатство значно легше.

У Дніпровській міській раді на військову службу вирушили п’ятеро депутатів. Окрім цього ще восьмеро є добровольцями формувань тергромади. Серед них і депутат від «Європейської солідарності» Максим Музика.

Окрім депутатства Музика є керівником компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher (у перекладі з англійської «каратель»). Ще на початку АТО він вирушив добровольцем на фронт і відразу потрапив на штурм однієї з ключових точок на фронті – Саур-Могили. Пізніше захищав Донецький аеропорт. Протягом 2015–2016 років командував групою спецназу Морського центру спеціальних операцій. Після демобілізації у 2016-му Музика обійняв посаду радника мера Дніпра у справах ветеранів АТО. Під час повномастаьного вторгнення повернувся на фронт.

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Максим Музика (зліва) та Андрій Хливнюк (гурт «Бумбокс») Джерело: Facebook Максима Музики

У Хмельницькій міській раді на службі перебуває 7,3% депутатів від загального складу. Кількісно це три депутати. Усі вони є представниками фракції «Команда Симчишина». Про свою службу повідомив депутат Віталій Підгайчук. Довгий час він займався волонтерською діяльністю та виконував депутатські повноваження, проте нещодавно долучився до сил оборони.

Віталій Підгайчук Джерело: Facebook Віталія Підгайчука

Ще три депутати Хмельницької міської ради є добровольцями формувань тергромади.

У Львові на службі чотири депутати міськради, що складає 6,25% її складу. Серед них секретар Львівської міської ради 8-го скликання Маркіян Лопачак. Окрім цього він є офіцером 45-ї ОАБр, народним депутатом України 7-го скликання. Окрім нього на службі Руслан Кошулинський та Андрій Тягнибок.

Маркіян Лопачак Фото: Високий Замок

У Луцький міський раді на військовій службі перебувають два депутати. Загалом це 4,9% від загальної кількості. Один є представником фракції «Європейська солідарність», а інший фракції «За майбутнє». Ще один депутат є добровольцем формування тергромади.

Нещодавно один з них повідомив про складання мандату. Депутат від «Європейської солідарності» Юрій Моклиця написав заяву про складання депутатського мандата. Зі слів депутата, до цього кроку його спонукало те, що вже 15 місяців він фізично не може виконувати свої обов'язки, адже служить у лавах ЗСУ. Тож його «мучить совість», адже хтось інший міг би працювати в цей час на користь громади на його місці.

Юрій Моклиця Фото: Конкурент

У Черкаській міській раді на службі знаходиться один депутат, що представляє фракцію «Європейська солідарність». Окрім цього, ще семеро є добровольцями у формуванні тергромади.

Серед облрад ситуація подібна. В усіх обласних радах, які надали дані, служать по чотири депутати. Та у Чернівецькій облраді наразі не 64, а 62 депутати, тому їх відсотковий показник є вищим.

У Чернівецькій обласній раді на службі два депутати «Єдиної альтернативи» та по одному від «Громадського руху «Народний контроль» та «Аграрної партії України». Одним з депутатів, що знову взяв до рук зброю є представник фракції «Єдина альтернатива» Андрій Пуздряк. До початку повномасштабного вторгнення він вже мав статус учасника бойових дій російсько-української війни (АТО/ООС), а також був головою Асоціації ветеранів «За Україну! За її волю!». Фото у формі публікує і його колега з фракції Борис Колісник.

Андрій Пуздряк Фото: Інстаграм Андрія Пуздряка

Минулого разу у дослідженні згадувалося про депутата від партії «Народний контроль» Андрія Кухарука, що перебував на фронті.

У Закарпатській обласній раді на службі також перебуває чотири депутати. Два з них є представниками фракції «Слуга народу», один – «Європейської солідарності» та ще один позафракційний депутат.

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У «Слузі народу» служать депутат Петров Олексій та Федір Шандор. Петров публікує на своїй сторінці в соціальній мережі фото у формі, але без деталізації.

Олексій Петров Фото: Facebook Олексія Петрова

Федір Шандор окрім служби та депутатства викладав в Ужгородському національному університеті. Відомим став після публікації фото з лекції в окопі. Наразі ж він є кандидатом на посаду посла України в Угорщині. У серпні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті – професора, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.

У Черкаській обласній раді на службі також перебуває чотири депутати. Тут є військовослужбовцями один позафракційний депутат та представники «Слуги народу», «Європейської солідарності», ВО «Черкащани».

На фронті, до прикладу, заступник голови обласної ради та представник партії «Слуга народу» Сергій Лісовий. У ЗМІ пишуть, що він служить на півдні України.

Сергій Лісовий Фото:: Facebook Сергія Лісового

У Кіровоградській обласній раді служать чотири депутати. Це представники фракцій «Слуга народу», «За майбутнє», «Радикальна партія Олега Ляшка» та один позафракційний депутат.

На службі депутат фракції «Слуга народу» Андрій Яровой. Про його службу та депутатство пише сайт партії. Маючи досвід в АТО він знову взяв до рук зброю в перші дні повномасштабного вторгнення. На службі перебуває і його син. Яровой не забуває й про свою депутатську роботу. Долучався до онлайн-засідань сесій обласної ради.

«Розумію, що, перебуваючи на війні, не маю права нехтувати депутатським обов’язком, бо і тут, і там потрібно тримати фронт. Тут захищати землю від окупантів, а там – допомагати Кіровоградщині працювати», – переконаний депутат.

У Сумській обласній раді військову службу несуть два депутати від депутатської групи «Сумщина» та по одному від «Слуги народу» та «Європейської солідарності».

На службі в теробороні перебуває представник депутатської групи «Сумщина» Олександр Стрельченко. Обраний він був від забороненої партії ОПЗЖ. Проте в коментарі ЗМІ Стрельченко зазначив, що готовий відповідати за свої вчинки та пішов з посади першого заступника голови обласної ради.

«Я постійно говорив і продовжую наголошувати: я готовий відповідати за всі свої вчинки! Я ніколи не давав підстав сумніватися в моїй проукраїнській позиції, засуджуючи військову агресію з боку Росії. З першого ж дня вторгнення військ окупантів на нашу землю, залишався в Сумах: займався волонтерством, був у складі ТрО. Зараз продовжую перебувати в добровольчому формуванні загону територіальної оборони і надалі планую захищати свою рідну землю також і у лавах Збройних сил України», – зазначив він.

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Окрім згаданих обласних рад дані надала також і Миколаївська обласна рада. Проте дані були надані без уточнення щодо служби у силах оборони та ДФТГ, тому порівняння з даними інших рад не було б цілком коректним. Загалом у Миколаївській обласній раді служить шестеро депутатів. По два від фракцій «Слуга народу» та «Європейська солідарність», а також один представник фракції «Наш край» та позафракційний депутат.

Житомирська обласна рада повідомила, що інформацією про службу депутатів не володіє, проте повідомила, що голову облради («Слуга народу») та його першого заступника («Наш край») призвано на військову службу до лав ЗСУ.

Дослідження доводить, що місцеві депутати, як і інші громадяни України, стали на захист держави не лише після 24 лютого, а й ще з часів АТО та ООС. Вже у 2022-2023 роках частина з них склала мандати, аби допомогти місцевим радам мати кворум на засіданнях та оперативно вирішувати питання громад.

Вікторія Олійник, рух «Чесно»