Депутати ламають голови, що робити з комітетом Шуфрича: названі варіанти

Комітет тимчасово очолює нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар

Зараз Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише 3 нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету, пише «Рух ЧЕСНО».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Комітет з питань свободи слова віддають опозиції, тому, говориться в публікації, на нього можуть претендувати народні депутати з ЄС, «Голосу» чи «Батьківщини».

«Це один з базових комітетів, коли ми говоримо про прозорість. Ми як партія опозиції, яка не має голів комітетів, готові претендувати на цю посаду», – заявив заступник голови Антикорупційного комітету Юрчишин з «Голосу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На головування у комітеті претендує і «Європейська солідарність», про що повідомив парламентарій Микола Княжицький.

«У нас ще не було засідання фракції, але ми як найбільша опозиційна фракція, звісно, претендуємо на цю посаду. У нас є чимало народних депутатів, які могли б очолити комітет. Нагадую, що у минулому скликанні цей комітет очолювала Вікторія Сюмар. Тоді була прийнята низка законів, які посилювали вплив української мови і були спрямовані на захист інформаційного простору», – зазначив Княжицький.

Ще одним кандидатом називають Павла Бакунця, який обирався від «Самопомочі». Він перебуває у складі депутатської групи «Довіра», яка часто підтримує голосування «Слуг народу».

Крім того, не виключається і приєднання Комітету з питань свободи слова до Комітету з прав людини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рух Чесно» провів моніторинг роботи парламентських комітетів, які довели, що Комітет з питань свободи слова є найменш ефективним. Майже за рік роботи він спромігся розглянули лише два питання, хоча Шуфрич отримував надбавки до зарплати нардепа за таку роботу.

«Для іміджу України це погано закрити Комітет з питань свободи слова. Але тут питання до «Слуг народу», чи готові вони дати очолити комітет опозиції й оновити його склад. Якщо такої готовності немає і буде суто номінальний склад – тоді цей комітет можна було б приєднати до комітету, який відповідає за права людини. Бо з номінальним складом робота може бути, як і в часи Шуфрича, неефективною. Тоді комітет розглядав кілька питань на рік, сайт комітету, порівняно з сайтами інших комітетів, був максимально закритий», – підкреслила заступниця шеф-редактора «Детектор Медіа» Світлана Остапа.

Нагадаємо, представники парламентської президії зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про відкликання народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.