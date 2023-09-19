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Звільнення Шуфрича з посади голови комітету: зареєстровано проєкт постанови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Звільнення Шуфрича з посади голови комітету: зареєстровано проєкт постанови
Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича
фото: скріншот з відео

Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету

Представники парламентської президії зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про відкликання народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Про це йдеться на сайті парламенту.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко і заступниця Олена Кондратюк пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

Нагадаємо, Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Також народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді.

Крім того, Печерський суд Києва відправив Нестора Шуфрича на 60 днів під арешт без права внесення застави.

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Теги: Нестор Шуфрич Верховна Рада Руслан Стефанчук закон

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