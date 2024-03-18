Головнокомандувач ЗСУ назвав запоруку переваги над ворогом: який пріоритет Сирського

Олександр Сирський (праворуч) та його заступник – Герой України Вадим Сухаревський (ліворуч)

«Найважливіше завдання, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових»

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом – технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи. Про це йдеться у дописі Генерального штабу ЗСУ.

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«Розвиток застосування безпілотних систем — це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський», – заявив генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, разом з Сухаревським він працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони.

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«Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо», – наголосив Олександр Сирський.

Він зазначив, що постійно відбувається пошук асиметричних рішень, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником.

«Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливіше завдання, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових», – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

До слова, протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби перейшло на новий рівень. Зокрема, шанс перемогти у війні матиме той, хто доб'ється у цьому «відриву» від противника – Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні.

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За словами головкома, ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою. Як зазначив Сирський, надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки «сучасні та потужні» засоби радіоелектронної боротьби, а їх роль та значення постійно зростає.

Раніше повідомлялося, що Сирський побував під Авдіївкою і ухвалив низку рішень (фото).