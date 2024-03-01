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В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський
Зеленський: «Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів»
фото: скріншот відео

Президент України анонсував нові безпекові угоди та домовленості щодо зброї для ЗСУ у березні

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підвів підсумки 1 березня. Зокрема, він розповів про візит прем’єр-міністра Нідерландів, відвідання українських воїнів у Харкові та анонсував отримання винищувачів F-16 вже в цьому році.

«Сьогодні ми в Харкові. Візит Марка Рютте, Прем’єр-міністра Нідерландів. Разом із ним відвідали наших воїнів – хлопці відновлюються після поранень. Мав честь подякувати їм, відзначити державними нагородами. Я вдячний кожному лікарю, усім нашим медичним працівникам, які рятують життя. Це найпочесніша робота», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Президент розповів, що разом із Рютте відвідав місця влучань російських ракет у Харкові, та додав, що місту «важливо додати безпеки». Він також наголосив, що працює з усіма лідерами, щоб посилити ППО в містах України.

«Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. У цьому році нові винищувачі – вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет», – підкреслив президент.

Зеленський також повідомив, що головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті.

«Підписали з Марком двосторонню безпекову угоду між нашими державами – безпекові гарантії, безпекове співробітництво. Це вже сьома така безпекова угода з партнерами – сильна угода. Є конкретний обсяг військової підтримки на рік – 2 мільярди євро, є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості», - повідомив президент.

Глава нашої держави додав, що Нідерланди підтримують необхідність створення спеціального трибуналу щодо російської агресії. Країна також підтримує роботу щодо притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та посилення антиросійських санкцій.

Володимир Зеленський також повідомив, що підготовлена активна міжнародна робота на березень, та анонсував більше підтримки Україні. За його словами, готуються нові безпекові угоди, нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключовим, наголосив президент, є те, що «Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський президент Рустем Умєров Олександр Сирський винищувач

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