Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні

Сирський: «Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план»

Протистояння дронів та засобів радіоелектронної боротьби перейшло на новий рівень. Зокрема, шанс перемогти у війні матиме той, хто доб'ється у цьому «відриву» від противника. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів», – написав він.

За словами головкома, в таких обставинах ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.

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Як зазначив Сирський, надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки «сучасні та потужні» засоби радіоелектронної боротьби, а їх роль та значення постійно зростає.

«Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу», – зазначив головком ЗСУ.

Нагадаємо, Україна починає масово виробляти роботизовані наземні платформи. Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів.

До слова, найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною. Окупанти продовжують атаки на кількох ділянках лінії фронту.