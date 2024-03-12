Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки – розвідка США

Китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року

Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки. Про це повідомляє Sky News.

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«Амбіційний, але стурбований Китай, конфронтація Росії, деякі регіональні держави, такі як Іран, і низка недержавних суб'єктів кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній», – йдеться у доповіді розвідки США, яка була опублікована після надання свідчень керівниками ЦРУ у Сенаті.

Також у звіті наголошується, що торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року.

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Нагадаємо, РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Як відомо, попри міжнародні санкції та експортний контроль, Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні.

До слова, переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Таку думку висловило міністерство закордонних справ Китаю