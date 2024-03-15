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Сирський побував під Авдіївкою і ухвалив низку рішень (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський побував під Авдіївкою і ухвалив низку рішень (фото)
Спільно з командирами Сирський розглянув оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Як уточнив головнокомандувач, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами

Російські загарбники декілька діб поспіль намагаються прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад на Авдіївському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямку та прийняв низку рішень. Про це Сирський повідомив у Telegram.

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«Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку», – розповів він.

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

«Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку», – констатував генерал.

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Як уточнив головнокомандувач, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

«Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ», – розповів Сирський про тактику окупантів.

Сирський побував під Авдіївкою і ухвалив низку рішень (фото) фото 3

У цих умовах, як каже генерал, найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

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Теги: Олександр Сирський фронт війна Авдіївка

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