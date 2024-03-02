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The Washington Times: РФ отримує ключові американські технології попри санкції

Діана Гасюк
glavcom.ua
The Washington Times: РФ отримує ключові американські технології попри санкції
фото: The Washington Times

Американські виробники заправляють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину

Слідча комісія Сенату США виявила нові докази використання Росією американських технологій у війні в Україні, незважаючи на сотні фінансових та інших санкцій, накладених адміністрацією США на країну-агресора, пише The Washington Times.

«Американські виробники заправляють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Вони використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших засобах ведення війни. Росіяни покладаються на американські технології», – зазначив сенатор Річард Блюменталь.

Сенатор використав дані українського розслідування, в якому фіксується 211 американських напівпровідників, мікросхем та інших компонентів в ракетах та високотехнологічних виробах, які використовуються в ракетах та високотехнологічних продуктах, що вбивають українців.

Блюменталь стверджував, що чотири провідні американські технологічні компанії відповідальні за виробництво 87 з цих компонентів: AMD, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Ці фірми повідомили в коментарі The Washington Times, що припинили поставки продукції в Росію після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. AMD не відповіла на запит про коментарі.

Однак слідчі Сенату виявили різке зростання експорту цих чотирьох компаній до країн, які не стикаються з обмеженнями і можуть виступати в ролі посередників, що передають американські технології в Росію, зокрема до Вірменії, Фінляндії, Грузії, Казахстану та Туреччини.

«Різке зростання експорту цих чотирьох компаній включає експорт до Казахстану, який збільшиться майже в 1000 разів з 2021 по 2022 рік. За той самий період експорт до Грузії зріс у понад 34 рази, до Вірменії - у понад 28 разів, до Туреччини – більш ніж удвічі, а до Фінляндії – приблизно в 1,5 рази», – йдеться у звіті.

Як пише видання, отримані дані можуть вплинути на низку питань, які зараз розглядаються законодавцями, зокрема, на пакет військової допомоги Україні, що застопорився, та нові питання щодо здатності Міністерства торгівлі виявляти та запобігати експорту забороненої продукції до ворожих урядів.

Раніше повідомлялося, що Росія отримує британське обладнання й техніку через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстану, Вірменії та Узбекистану. 

Зокрема попри введені проти Кремля, Росія купує в ЄС збройові технології на десятки мільйонів євро. 

Теги: росія США експорт технології розслідування росіяни

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