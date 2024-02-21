Що буде з фронтом після виходу ЗСУ з Авдіївки: прогноз Буданова

Західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року

На думку Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей

На тлі виходу українських воїнів із Авдіївки можна констатувати, що ситуація на фронті дійсно складна. Але Росія теж має серйозні проблеми. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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Буданов зазначив, що професійна російська армія була в основному знищена в перший рік вторгнення. Зараз Росія відправляє на «м'ясні штурми» непідготовлених вояк.

За словами Буданова, Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року ворог поставив на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, тоді як лише 178 були новими. Крім того, Росія припинили бити по Україні ракетами через скорочення поставок.

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На думку Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. «У них немає сил», – констатував він.

За словами очільника розвідки, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти Авдіївку. «Це успіх великої могутньої російської армії?» – іронічно запитав головний розвідник.

Західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи власні сили, вона може розпочати ще один контрнаступ у 2025 році

«Чи будуть вони (союзники – «Главком») готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися до нового контрнаступу, чи ні? Цікаве запитання» – сказав голова військової розвідки.

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За даними видання, до тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.