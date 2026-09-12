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У Росії під удар потрапив комбінат, пов'язаний із виробництвом ракетного палива

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Росії під удар потрапив комбінат, пов'язаний із виробництвом ракетного палива
Після удару Сил оборони України спалахнула пожежа
фото: Генштаб ЗСУ

На території «Тольяттикаучуку» зафіксовано влучання, після якого спалахнула пожежа

У ніч на 12 вересня Сили оборони України уразили комбінат «Тольяттикаучук» у російському місті Тольятті Самарської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано влучання. Після удару там виникла пожежа. Наразі ступінь завданих комбінату збитків уточнюється.

«Тольяттикаучук» спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Як зазначили у Генштабі, синтетичні каучуки, які виробляє підприємство, зокрема використовуються для виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових об'єктах російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. У Тольятті місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. Спочатку припускалося, що під удар потрапив завод «КуйбишевАзот», продукція якого має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу.

Тієї ж ночі у Таганрозі Ростовської області було атаковано територію колишнього Таганрозького автомобільного заводу. Після удару там спалахнув резервуар. Останнім часом виробничі потужності підприємства використовувалися, зокрема, для військових потреб і виробництва безпілотників. 

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Теги: росія війна ракета російська ракета

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