Головна Думки вголос Ольга Айвазовська
search button user button menu button
Ольга Айвазовська Громадська діячка

Пастка дискусій про мир

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підміна поняття «мир» капітуляцією може призвести до окупації нових українських територій
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Мир не можна підміняти закликами до капітуляції та окупації

Якщо миром називають капітуляцію, умовами якої є окупація нових українських територій і позбавлення України оборонної спроможності в короткостроковій перспективі, то перед моїми очима повинні бути Маріуполь, Олешки, звільнений Ізюм і Київщина.

Шок від побаченого та почутого від свідків, бо таке зло і безправ'я може відбуватись саме під російським чоботом Мир, капітуляція, фантазії – чи робота на ворога?

Дуже легко потрапити в пастку дискусій про мир, якщо не запитати опонента, що саме він чи вона вкладає в це слово – і чи відповість він на запитання: «Як? Чим це стратегічно вигідно Росії?».

Окупація – мій найбільший страх, як і страх наших респондентів: саме він спонукає громадян України до втечі, переїзду, відмови від дому. Бо в цих умовах людина втрачає останню агентність – уже не перед державою, яку можна не сприймати, а перед ворогом. Ідея, що в ході переговорів можна знайти спільний знаменник з росіянами, видається мені непрофесійною і деструктивною.

По-перше, ми існуватимемо, доки чинитимемо опір, а росіяни хотітимуть нас знищити, доки зможуть. Підкажіть цим голосам – голубам капітуляції (давайте не підміняти понять), – що в умовах окупації, без наших ЗСУ, з нами зможуть зробити все, що захочуть: окупована територія дає ворогові значно більше можливостей, ніж фронт.

Якщо війна йде без жодних правил – з бомбардуваннями цивільної інфраструктури і свідомим завданням якомога більшої шкоди країні, – то які у вас гарантії, що ворог зупиниться, отримавши повну владу і позбавивши нас будь-якої можливості захисту?

По-друге, ідея, що раз тривають обміни полоненими, то можна «чимось ще обмінятися» і отримати сталий мир, є і маніпулятивною, і безглуздою. Так говорять ті, кому дуже боляче, а гаряча голова шукає раціональних зачіпок, або ті, хто свідомо маніпулює. Обмін полоненими відбувається тому, що ми віддаємо їхніх – і забираємо своїх.

Тож у бажаючих капітулювати варто уточнити: що ще ми маємо віддати – нові області, повну залежність, гідність, останній шанс на відбудову? Якщо буде реалізована оборудка РФ і США щодо «Лукойлу» як мільярдного проєкту, одним буде чим заманювати, а інші побачать у ній конкретну фінансову вигоду.

Попросіть «голубів» конкретно сказати: що саме готова віддати ми і що в нас ще залишилося в фінансовому чи політичному вимірі? Стратегічний інтерес росіян – не торгуватися з нами, а знищити нас фізично, політично та історично.

Натомість у нас уперше за стільки років колоніального минулого з'явився шанс вистояти – про такий не могли навіть мріяти попередні борці за незалежність. І цей шанс – не про гімн і святкування під бажаним прапором важливих дат, а про власний вибір свого майбутнього і можливість його змінювати.

По-третє, росіяни мають достатньо ресурсів і можливостей, щоб продовжувати війну, і використають їх, бо режим не виживе без агресії.

Якщо мислити не власними бажаннями, а реальністю, то для виживання нам потрібно:

  • боротися всіма силами і засобами, максимально нелінійно та креативно;
  • не допустити реалізації територіальних амбіцій ворога, бо для нього це виключно плацдарм для нападу на нові регіони України, а згодом і на Європу;
  • нарешті дійти всім, хто має вплив і мандат, а згодом і голос, до висновку: без компетентного управління без корупційних епізодів війну виграти складніше, а на чудеса годі сподіватися.

Операція «Вівальді» успішна на фронті – і вона відбувається наперекір усьому. Якби обстріли Києва не відбувались, то у всіх новинах світу були б новини про успіхи на фронті.

Цивільна спільнота у тилу, зокрема у Києві, повинна думати не про власний комфорт, а про виживання країни. Не підміняйте словом «мир» заклики до відмови від опору, капітуляції та окупації. Брехня в період війни коштує життів – і ця найцинічніша.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна ворог окупація війна росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З кінця серпня Ірина Мудра перебуває у столчному СІЗО
Застава для Мудрої. Суддя ВАКС вирахував приховані доплати ексзаступниці Буданова
7 вересня, 14:58
Вирва біля дев'ятиповерхівки у Дніпровському районі столиці
Внаслідок удару дрона по дев'ятиповерхівці в Києві загинула жінка
9 вересня, 17:31
Проєктна потужність підприємства становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік
За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео)
9 вересня, 17:14
Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі – ЗМІ
10 вересня, 18:05
Нові погрози пролунали на тлі активізації мирних переговорів та результативних ударів Сил оборони України
Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову
11 вересня, 16:41
Лідер Китаю принцип «сила має рацію» не має бути основою міжнародних відносин
Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав
14 вересня, 10:37
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Сумської області
Нічна російська атака. Зафіксовано влучання на семи локаціях
14 вересня, 08:38
ЄС випробовуватиме військові розробки в Україні
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
16 вересня, 20:13
Наслідки російського удару по Академії наук в Києві
Коли атаки досягнуть піку? The Economist назвав критичний для Києва місяць
29 вересня, 22:00

Ольга Айвазовська

Пастка дискусій про мир
Пастка дискусій про мир
Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Чим цінний досвід Грузії для України
Чим цінний досвід Грузії для України
Партнерство заради безпеки: Україна, НАТО та нові виклики демократії
Партнерство заради безпеки: Україна, НАТО та нові виклики демократії
Чи є виклики для демократії в Україні?
Чи є виклики для демократії в Україні?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
101K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
89K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua