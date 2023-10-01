«Готуємо довгострокові безпекові зобов'язання для України», – Жозеп Боррель у Києві
Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Про це політик повідомив у Twitter. Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.
Він також зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.
Дипломат також запевнив, що «війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас».
Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.
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