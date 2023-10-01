«Готуємо довгострокові безпекові зобов'язання для України», – Жозеп Боррель у Києві

Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Про це політик повідомив у Twitter. Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.

Дипломат також запевнив, що «війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас».

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.