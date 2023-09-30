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Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору

Надія Карбунар
glavcom.ua
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Боррель засудив російську агресію в Україні
фото: скріншот із відео

Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки побував у місті з неоголошеним візитом

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Про це він повідомляє у Twitter.

Боррель також записав у стінах зруйнованого окупантами Спасо-Преображенського кафедрального собору звернення.

«Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.

Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією», – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Російська церква відзначилася черговим шокуючим вчинком та заявила, що собор нібито зруйнували самі українці.

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Теги: Одеса місто

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