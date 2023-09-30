Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки побував у місті з неоголошеним візитом
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Про це він повідомляє у Twitter.
Боррель також записав у стінах зруйнованого окупантами Спасо-Преображенського кафедрального собору звернення.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
↓https://t.co/GSaSr71RSW
«Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.
Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією», – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.
Російська церква відзначилася черговим шокуючим вчинком та заявила, що собор нібито зруйнували самі українці.
Коментарі — 0