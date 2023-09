Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Про це він повідомляє у Twitter.

Боррель також записав у стінах зруйнованого окупантами Спасо-Преображенського кафедрального собору звернення.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

