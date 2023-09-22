Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС

Боррель зауважив, що шлях України до ЄС буде непростим

Членство України означатиме кінець «глухого кута» щодо розширення ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував можливість членства України в Євросоюзі і її суперечки між східноєвропейськими країнами, які можуть стати цьому на заваді. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

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Відповідаючи на запитання, чи стануть суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС, Боррель сказав: «Ми знаємо, що це не так».

Європейський дипломат зауважив, що шлях України до ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ, а також «наразі Україна, бувши членом Європейського Союзу, була б єдиною країною, яка була б чистим бенефіціаром».

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Як наслідок, і Україні, і ЄС потрібно буде провести тривалий процес реформ, додав він.

Водночас, за словами Борреля, членство України означатиме кінець того, що він назвав «сонною сієстою» щодо розширення ЄС.

«Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку», – сказав Високий представник ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія готується дати зелене світло для старту переговорів з Україною про її членство в ЄС, однак наполягатиме також на подоланні ключових проблем, зокрема корупції.

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Раніше повідомлялося, що президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.

Зазначимо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.