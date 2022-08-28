ЄС визначив, коли росіянам перестануть видавати туристичні візи

Деякі країни зажадали колективних дій, щоб зупинити поїздки звичайних росіян в ЄС за туристичними візами

Вже цього тижня міністри закордонних справ Євросоюзу повинні підтримати припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією, щоб скоротити кількість видаваних дозволів на в'їзд до країн блоку, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що країни, включаючи Чехію і Польщу, припинили видачу віз російським туристам незабаром після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу країни вимагають від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи заклик президента України Володимира Зеленського.

Однак інші країни продовжують видавати візи, дозволяючи росіянам подорожувати в будь-яку точку Шенгенської зони.

Три чиновники, які беруть участь у переговорах, повідомили, що в якості першого кроку міністри планують надати політичну підтримку призупиненню дії угоди між ЄС і Росією про спрощення візового режиму на дводенній зустрічі в Празі, яка почнеться у вівторок.

«Недоречно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні дати зрозуміти російському населенню, що ця війна - це не нормально, це неприйнятно», – сказав високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь в переговорах.

Ширше призупинення дії угоди скасує преференційний режим для росіян при отриманні всіх віз ЄС, вимагатиме більше документів, зробить їх дорожчими і значно збільшить час очікування.

«Ми знаходимося у винятковій ситуації, і вона вимагає виняткових кроків. Ми хочемо піти далі призупинення спрощення візового режиму», – сказав високопоставлений представник ЄС, додавши, що глибші зміни можуть бути введені до кінця року.

Однак немає єдиної думки про додаткові заходи, які Брюссель міг би прийняти, щоб або скоротити кількість віз ЄС, що видаються росіянам, або повністю припинити їх видачу.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Проти запровадження заборони на видачу віз російським громадянам виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім Шольца, проти цієї ініціативи, за даними ЗМІ, виступають також керівники Португалії, Греції, Кіпру та Угорщини.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британський уряд виступає проти загальної заборони на видачу віз громадянам Росії, однак висловив переконання, що умови в'їзду для росіян треба зробити більш жорсткими.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.