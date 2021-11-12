ЦВК зареєструвала трьох нових «слуг» у парламенті

Центрвиборчком визнав Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря та Віталія Войцехівського, які були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Вони представляють провладну партію «Слуга народу».

Також у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук народним депутатом став Сергій Кострійчук, який пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року.

«Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів», – зазначив голова ЦВК Олег Діденко.

Нагадаємо, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові в цей день обирали нового міського голову.

Ло слова, як стверджують у Комітеті виборців, «Слуга народу» стає все більш залежною від союзників у Раді.

Тим часом рейтинг «Слуги народу» продовжує падіння, а «ЄС» головна опозиційна сила.

Раніше Socis також повідомив, що Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – за чинного президента за жодних обставин не проголосують 29,3%. 56,6% проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

До слова, наприкінці жовтня Центр Разумкова зафіксував падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського.

Також згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

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