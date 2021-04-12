Депутати від «Слуги народу» тримають готівкою більше мільярда гривень

За рік провладні депутати збільшили кількість готівки на 59 млн. грн, повідомили в КВУ

Народні депутати України із фракції «Слуга народу» задекларували 1 млрд. 103 млн. грн. готівкових коштів. Про це повідомляє в Facebook Комітет виборців України з посиланням на дані декларацій політиків.

«Таким чином, кількість готівки в десять разів перевищила суми коштів, які знаходяться в депутатів на рахунках у банках. Загалом депутати «Слуги Народу» тримають в банківських установах лише 128 млн. грн», – йдеться в повідомленні.

Серед ТОП 10 депутатів «Слуги народу», які задекларували найбільше готівки:

1. Олег Воронько – 129 млн. грн.

2. Олександр Сова – 83 млн.

3. Давид Арахамія – 33 млн.

4. Роман Мулик – 24 млн.

5. Руслан Горбенко – 22 млн.

6. Остап Шипайло – 21 млн.

7. Анатолій Гунько – 20 млн.

8. Олександр Трухін – 20 млн.

9. Артем Культенко – 19 млн.

10. Микола Сольський – 16 млн.

Також задекларували значні суми готівки Ігор Марчук (15 млн.), Олександр Скічко (14 млн.), Сергій Іонушас (14 млн.), Олександр Бакумов (14 млн.), Ольга Савченко (12 млн.), Артем Нагаєвський (12 млн.), Іван Юнаков (12 млн.), Олена Шуляк (12 млн.), Степан Чернявський (11 млн.).

Натомість, 23 народні депутати «Слуги Народу» не задекларували готівкових коштів.

«За рік провладні депутати збільшили кількість готівки на 59 млн. грн. Так, за даними декларацій за 2019 рік депутати «Слуги Народу» вказали 1 млрд. 44 млн. готівкових коштів. Тоді як у 2020 році – 1 млрд. 103 млн. Тобто, можна говорити про досить суттєве збагачення членів фракції. Також дивує те, наскільки більше коштів депутати провладної політичної сили тримають готівкою, ніж на рахунках в банківських установах. Серед іншого це може свідчити про недовіру до банківської системи України», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Дані наведено без врахування грошових активів, які перебувають у власності членів сімей депутатів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій ще 27 осіб. Серед них – міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного судів.

1 квітня завершались кампанія декларування-2021 офіційно завершена. НАЗК повідомило, що протягом кампанії надійшло майже 800 тисяч декларацій.