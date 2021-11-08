Хто очолить «Слугу народу»? ЗМІ назвали ім’я кандидата на посаду голови партії

Корнієнко сьогодні оголосив про складання повноважень голови партії

Новим головою партії «Слуга народу» планують призначити нардепа Олену Шуляк, пише LB із посиланням на джерела у партії.

Один із співрозмовників видання серед причин такого призначення назвав те, щоб політичним опонентам було незручно з нею воювати на ефірах, а також необхідність оновити команду.

Шуляк пройшла до парламенту за 13-м номером у списку «Слуги народу». Вона є заступником голови комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також вона була представницею уряду у Верховній Раді.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.

До слова, минулого тижня Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». До кінця листопада пройде з'їзд «слуг», на якому обговорюватиметься подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.

Додамо, що сьогодні колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив заяву. Політик назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання «Розумна політика». В об’єднання увійшли 25 народних депутатів з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних.

Дивіться також:



