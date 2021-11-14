На посаду голови «Слуги народу» претендують п’ять кандидатів

Партію можуть очолити Галина Янченко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Андрій Мотовиловець

Є п’ять найімовірніших кандидатів на посаду голови партії «Слуга народу» замість Олександра Корнієнка. Про це в ефірі «Україна 24» розповів народний депутат Юрій Камельчук.

За його словами, партію можуть очолити народні депутати Галина Янченко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Андрій Мотовиловець.

Парламентар додав, що кандидатів на пост висуватимуть у понеділок, 15 листопада, на з'їзді політсили.

«Але висувати безпосередньо кандидатів – ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок», – додав він.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

ЗМІ повідомили, що новим головою партії «Слуга народу» планують призначити нардепа Олену Шуляк

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.

До слова, минулого тижня Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». До кінця листопада пройде з'їзд «слуг», на якому обговорюватиметься подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.