Єрмак назвав умову для розмови Зеленського з Путіним

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час саміту у Парижі у 2019 році

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час саміту у Парижі у 2019 році

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю «Фокусу».

За його словами, «Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти».

«Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться», – заявив він.

Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.

«Переговори з Росією ведуться постійно, ми спілкуємося в рамках «нормандського формату». Як ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ», – додав Єрмак.

Як відомо, Єрмак цього тижня проведе переговори з представником Путіна.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того, відомо, що Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком.

Додамо, що перед Новим роком Зеленський скликає РНБО. Тема засідання поки не оголошується.

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