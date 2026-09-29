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Поліг на запорізькому напрямку. Згадаймо Тараса Вовканича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг на запорізькому напрямку. Згадаймо Тараса Вовканича
Тарас Вовканич воював у складі 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Майже три роки захисник України Тарас Вовканич вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Вовканича.

Захисник України Тарас Вовканич поліг на фронті 18 грудня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Тарас Вовканич народився 1 червня 1983 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №13 міста Львова. Згодом здобув професію автослюсаря у професійно-технічному училищі №53 міста Львова. Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Тарас був доброю, відповідальною та працьовитою людиною, завжди готовою прийти на допомогу іншим. Захоплювався спортом, зокрема футболом, любив слухати українську музику та цікавився новинами.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

У 2023 році Тарас Вовканич став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Тарас Вовканич став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Поховали військовослужбовця на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна). У Тараса Вовканича залишилися сестра, двоє братів, племінниця та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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