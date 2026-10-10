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Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський
Після удару на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи
фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки загинули 12 людей, серед них троє дітей

Російські війська скинули п'ять керованих авіабомб на житлові будинки у Запоріжжі. За попередніми даними, загинули 12 людей, зокрема троє дітей. Президент України Володимир Зеленський пов'язав черговий удар із рішенням послабити санкції на експорт російського дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, внаслідок атаки по Запоріжжю ще 14 людей зазнали поранень. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. Крім того, уточнюється інформація про ще 12 людей, які могли перебувати на місці удару. Там працюють усі необхідні служби, триває пошуково-рятувальна операція.

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Президент також повідомив, що вночі російські війська атакували 13 регіонів України. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та залізницю. Зеленський наголосив, що послаблення санкційного тиску Росія розцінює як можливість продовжувати агресію.

«Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна», – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що для припинення війни РФ має відчути наслідки своєї агресії. За його словами, цьому сприяють українські далекобійні удари. «Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати. Зараз саме наша далекобійність це забезпечує. І наші відповіді на російські удари будуть», – наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Президент України Володимир Зеленський назвав послаблення санкцій «подарунком Путіну на день народження» та попередив, що додаткові доходи від продажу пального дозволять Росії отримати мільярди доларів для продовження війни. Він також заявив, що домовленість Вашингтона з Москвою свідчить про слабкість американської позиції щодо Кремля.

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Теги: Володимир Зеленський росія війна обстріл Запоріжжя санкції

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