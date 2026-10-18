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У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
Загорівся склад одного з найбільших маркетплейсів Росії
скриншот з відео

Компанія підтвердила атаку на логістичний об'єкт, однак масштаби пошкоджень поки невідомі

У Санкт-Петербурзі 18 жовтня після атаки безпілотників загорівся один із логістичних центрів російського маркетплейсу Ozon. Інформацію про удар та пожежу підтвердили представники компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та моніторингові канали.

Безпілотники атакували один із розподільчих центрів компанії в Санкт-Петербурзі. На території об'єкта виникла пожежа.

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Компанія заявила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас місцеві жителі повідомили, що працівників логістичного центру було евакуйовано заздалегідь, ще до удару безпілотників.

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За даними Exilenova+, під удар безпілотників потрапив логістичний склад Ozon подвійного призначення у Санкт-Петербурзі площею близько 51,5 тис. кв. м. Об'єкт є важливою частиною логістичної мережі компанії: тут зберігають, сортують та обробляють товари, які згодом відправляють до пунктів видачі замовлень і безпосередньо покупцям.

У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео) фото 1
фото: Exilenova+

Інформації про площу пожежі, масштаби пошкоджень складу та можливі перебої в роботі компанії наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня Санкт-Петербург та Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Одним з об'єктів удару став Петербурзький нафтовий термінал, на території якого спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загорілися цистерни з нафтопродуктами, а над портом здійнявся густий чорний дим.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів російської портової інфраструктури на Балтійському морі. Він займає близько 37 га, а його потужність перевалки становить 10–12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Через цей об'єкт Росія здійснює експорт нафтопродуктів.

Також повідомлялося про атаку на центр обробки даних російської соцмережі «ВКонтакте». Після удару користувачі почали скаржитися на масштабні збої в роботі сервісів компанії.

Крім того, під ударом могла опинитися електропідстанція «Восточная» напругою 330 кВ у Ленінградській області. У частині Санкт-Петербурга та області виникли перебої з електропостачанням.

Безпілотник також влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Споруда завдовжки 620 метрів є частиною Західного швидкісного діаметра – платної автомагістралі, що сполучає північну та південну частини міста. Міст з'єднує Білий та Васильєвський острови й має вісім смуг руху.

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Теги: росія росіяни війна пожежа

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