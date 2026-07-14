Сметанін заявив про звільнення з посади очільника «Укроборонпрому»

Сметанін подякував всім працівникам збройового концерну, а також військово-політичному керівництву України за співпрацю

Сметанін не назвав причину свого звільнення

Сьогодні, 14 липня, Герман Сметанін заявив, що завершує роботу на посаді генерального директора «Укроборонпрому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України», – йдеться у дописі.

Сметанін подякував всім працівникам збройового концерну, а також військово-політичному керівництву України за співпрацю. Водночас він не розкрив причини свого рішення піти у відставку, але воно відбулося на тлі розслідування вибухів у Вишневому.

Нагадаємо, з 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева. Уже в червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». 5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.

22 липня 2025 року Германа Сметаніна було призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Згодом у серпні 2025 року Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому».