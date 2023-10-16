Ізраїль відмовив Зеленському у візиті – ЗМІ

Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС

Ізраїль запевнив, що візит Зеленського до країни «не на часі»

Президент України Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Втім, йому сказали, що це «не на часі». Про це повідомляють івритомовні ЗМІ з посиланням на джерела, передає The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після нападу Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

«Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому. Світ має бути єдиним, щоб терор не намагався забрати чи знищити життя будь-де й у будь-який момент», – сказало неназване джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

«Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії», – зауважує видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

Раніше стало відомо, президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.