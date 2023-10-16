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Ізраїль відмовив Зеленському у візиті – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті – ЗМІ
Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ізраїль запевнив, що візит Зеленського до країни «не на часі»

Президент України Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Втім, йому сказали, що це «не на часі». Про це повідомляють івритомовні ЗМІ з посиланням на джерела, передає The Times of Israel.

Після нападу Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

«Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому. Світ має бути єдиним, щоб терор не намагався забрати чи знищити життя будь-де й у будь-який момент», – сказало неназване джерело.

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

«Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії», – зауважує видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність

Раніше стало відомо, президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.

Теги: Володимир Зеленський Ізраїль дипломатія

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