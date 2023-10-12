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Зеленський назвав пріоритети оборонної промисловості України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав пріоритети оборонної промисловості України
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Базовий курс держави - це власне виробництво, це зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони»

Для України важливо налагодити власне виробництво зброї, при цьому, ЗСУ вдячі союзникам за військову допомогу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було обговорено забезпечення наших воїнів зброєю українського виробництва.

«Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, яка допомагає нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше... Але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, це зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони», – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про виробництво «всього – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів».

Як повідомлялося, сьогододні 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому була обговорена ситуація на фронті та війна в Ізраїлі.  

Теги: зброя війна Володимир Зеленський президент

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