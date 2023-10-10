Україна та Ізраїль. Дві різні війни?
З початку заснування Ізраїль атакують, він навіть став символом розвитку в умовах перманентної війни
Перше
Нема нічого схожого у тому, що напади на Україну та Ізраїль виявилися неочікуваними. І зовсім невідповідним є аргумент, який відразу з’явився у нашому Неті: якщо навіть ізраїльська розвідка проґавила підготовку вторгнення, то які претензії до наших?
Ізраїль не побачив масованої підготовки бойовиків фактично на власній території. Сектор Газа – це ізраїльський Донбас, якій Єрусалим вельми щільно контролює по зовнішньому контуру. Але ж ми достеменно знаємо, які незаконні збройні формування створюються у нас на Донбасі, кількість тамтешніх терористів, де базуються, хто їх очолює, яка і звідки зброя, які в них плани. Як всього цього не могли помітити спецслужби у секторі Газа, які технічно і фінансово значно потужніші, ніж українські – це надзвичайна загадка. Або звичайна змова.
Ще одна відмінність ситуації в тому, що нас два місяці попереджали про напад, що готується. На найвищому рівні попереджали. Але українська влада чомусь була абсолютно переконана, що напад якщо і відбудеться, то обмежиться лише Донбасом. Сподіваюся, свого часу суспільство дізнається, на чому базувала така дивна впевненість.
Друге
На відміну від України, до Ізраїлю вторглися, здебільшого, іррегулярні угрупування – погано озброєні і не дуже навчені. Але їм вдалося не тільки помітно просунутися на територію Ізраїлю, але й захопити декілька воєнних баз і бронетехніку (!) на них. До нас увійшла професійна армія, озброєна всім чим завгодно, яка попередньо проходила довготривалі навчання. Але нічого подібного захопленню танків в Україні не відбувалося – наші частини, навіть на півдні, відходили організовано, техніку не залишали. А там, де були підготовані позиції, як на Донбасі, відразу чинили успішний спротив.
Третє
Так само, як проти нас росія, сили вторгнення ХАМАСу використовують ракети, а також безпілотники. І вони мають зовнішні ознаки походження з Ірану. Розвиток подій є підтвердженням тези, яку я неодноразово проголошував публічно: немає і не може бути ППО-ПРО, яке надійно захищає від масованого нападу з повітря.
Четверте
І у нас, і в Ізраїлю схожа ситуація: ворог хоче нас повністю знищити. Але на відміну від України, Ізраїль здатен повністю зачистити свою територію від нападників протягом декількох діб. Ще місяць-два підуть на спроби знищити командні центри ХАМАСУ та його ватажків. І все. Це якщо до нападу не долучиться Хезболла, яка має до ста тисяч підготованих бійців. Однак і в цьому випадку існуванню країни Ізраїль по-справжньому нічого не загрожує. А Україні – так.
П'яте
Напад на Ізраїль практично не вплине на підтримку України світом, тому що те, що там відбувається, є звичним, хоч це і звучить цинічно. Хоча на певний період відволіче від України. Значно більше на нашу підтримку впливає втома світу від України та її проблем.
З початку заснування Ізраїль атакують, він навіть став символом розвитку в умовах перманентної війни. І ось тут полягає головна відмінність: Ізраїль відразу робив все, що можливо, щоб перемагати своїх більших за чисельністю ворогів. В першу чергу, за рахунок власних можливостей. Україна на цей шлях досі не встала.
До речі, якщо Ізраїль отримає незаперечні докази того, що його атакували саме іранськими ракетами і безпілотниками, то теоретично можливо, що по цім виробництвам на території Ірану успішно вдарять якісь літаки і ракети «невідомого походження». І нам це на користь.
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