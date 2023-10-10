Україна та Ізраїль. Дві різні війни?

З початку заснування Ізраїль атакують, він навіть став символом розвитку в умовах перманентної війни

Перше

Нема нічого схожого у тому, що напади на Україну та Ізраїль виявилися неочікуваними. І зовсім невідповідним є аргумент, який відразу з’явився у нашому Неті: якщо навіть ізраїльська розвідка проґавила підготовку вторгнення, то які претензії до наших?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль не побачив масованої підготовки бойовиків фактично на власній території. Сектор Газа – це ізраїльський Донбас, якій Єрусалим вельми щільно контролює по зовнішньому контуру. Але ж ми достеменно знаємо, які незаконні збройні формування створюються у нас на Донбасі, кількість тамтешніх терористів, де базуються, хто їх очолює, яка і звідки зброя, які в них плани. Як всього цього не могли помітити спецслужби у секторі Газа, які технічно і фінансово значно потужніші, ніж українські – це надзвичайна загадка. Або звичайна змова.

Ще одна відмінність ситуації в тому, що нас два місяці попереджали про напад, що готується. На найвищому рівні попереджали. Але українська влада чомусь була абсолютно переконана, що напад якщо і відбудеться, то обмежиться лише Донбасом. Сподіваюся, свого часу суспільство дізнається, на чому базувала така дивна впевненість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Друге

На відміну від України, до Ізраїлю вторглися, здебільшого, іррегулярні угрупування – погано озброєні і не дуже навчені. Але їм вдалося не тільки помітно просунутися на територію Ізраїлю, але й захопити декілька воєнних баз і бронетехніку (!) на них. До нас увійшла професійна армія, озброєна всім чим завгодно, яка попередньо проходила довготривалі навчання. Але нічого подібного захопленню танків в Україні не відбувалося – наші частини, навіть на півдні, відходили організовано, техніку не залишали. А там, де були підготовані позиції, як на Донбасі, відразу чинили успішний спротив.

Третє

Так само, як проти нас росія, сили вторгнення ХАМАСу використовують ракети, а також безпілотники. І вони мають зовнішні ознаки походження з Ірану. Розвиток подій є підтвердженням тези, яку я неодноразово проголошував публічно: немає і не може бути ППО-ПРО, яке надійно захищає від масованого нападу з повітря.

Четверте

І у нас, і в Ізраїлю схожа ситуація: ворог хоче нас повністю знищити. Але на відміну від України, Ізраїль здатен повністю зачистити свою територію від нападників протягом декількох діб. Ще місяць-два підуть на спроби знищити командні центри ХАМАСУ та його ватажків. І все. Це якщо до нападу не долучиться Хезболла, яка має до ста тисяч підготованих бійців. Однак і в цьому випадку існуванню країни Ізраїль по-справжньому нічого не загрожує. А Україні – так.

П'яте

Напад на Ізраїль практично не вплине на підтримку України світом, тому що те, що там відбувається, є звичним, хоч це і звучить цинічно. Хоча на певний період відволіче від України. Значно більше на нашу підтримку впливає втома світу від України та її проблем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З початку заснування Ізраїль атакують, він навіть став символом розвитку в умовах перманентної війни. І ось тут полягає головна відмінність: Ізраїль відразу робив все, що можливо, щоб перемагати своїх більших за чисельністю ворогів. В першу чергу, за рахунок власних можливостей. Україна на цей шлях досі не встала.

До речі, якщо Ізраїль отримає незаперечні докази того, що його атакували саме іранськими ракетами і безпілотниками, то теоретично можливо, що по цім виробництвам на території Ірану успішно вдарять якісь літаки і ракети «невідомого походження». І нам це на користь.