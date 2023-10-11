Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль – ЗМІ

Очільник України попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність. Про це повідомляє Ynet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією видання, глава української держави попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю, який веде війну з бойовиками ХАМАС.

«Ми перебуваємо у стані війни й знаємо, що означає бути під ударом терористів. Дуже важливо не залишатися самотнім у цій ситуації. Це може врятувати життя людей і нації. Я рекомендую світовим лідерам полетіти в Ізраїль і підтримати людей, які потрапили під теракт», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти уточнюють, що візит поки що не запланований, але «перші контакти з цього питання вже є».

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.