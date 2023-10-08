Байден виступив з екстреною промовою після нападу на Ізраїль

США вважають, що Ізраїль має право захищати себе та свій народ

Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю та подбають про те, щоб країна отримала допомогу та могла продовжувати захищатися. Про це сказав президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі з приводу нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

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«Сьогодні народ Ізраїлю зазнав нападу, організованого терористичною організацією ХАМАС. Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Терористичним атакам ніколи немає виправдання. Ми подбаємо про те, щоб вони отримували допомогу, якої потребують їхні громадяни, і щоб вони могли продовжувати захищати себе», – запевнив Байден.

Президент США зазначив, що розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і сказав, що підтримка його адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою і непохитною.

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«Я сказав йому, що Сполучені Штати стоять з народом Ізраїлю перед обличчям цих терористичних нападів. Ізраїль має право захищати себе та свій народ, і крапка», – сказав Джо Байден.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

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Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС і пообіцяв йому підтримку.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.

Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.