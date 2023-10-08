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США розчаровані підготовкою Ізраїлю до нападу ХАМАСу – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
США розчаровані підготовкою Ізраїлю до нападу ХАМАСу – Bloomberg
Ізраїльські солдати в бою проти солдат ХАМАС на дорозі поблизу Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня
фото: Bloomberg

Напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль може стати однією з найбільших невдач ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року

Хоча ізраїльські чиновники місяцями заявляли, що палестинські групи бойовиків готувалися до насильства, час і масштаб нападу, схоже, застали зненацька прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. У 2022 році США надали Ізраїлю $3,3 млрд на оборону, вони вважають, що Ізраїль був абсолютно не підготовлений до ефективної оборони. Про це повідомляє Bloomberg.

Напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль може стати однією з найбільших невдач ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року, припускають американські експерти.

«Мене вразило, як вони змогли зробити це без Ізраїлю або Сполучених Штатів. Недостатність підготовки. Відсутність військ на кордоні, провал паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів», – сказав Мартін Індик, експосол США в Ізраїлі та співробітник Ради з міжнародних відносин.

Протягом кількох останніх місяців ізраїльські посадовці повідомляли про те, що ХАМАС готується до вчинення тероризму, повідомляли час і масштаб нападу, але керівництво Ізраїлю було не готове до ефективного опору, попри те, що США у 2022 році виділили Ізраїлю $3,3 млрд на оборону. Згадування про атаку порівнюють з війною Судного дня 1973 року, коли Ізраїль не зміг відбити несподіваний напад, який Єгипет і Сирія здійснили під час єврейського свята Йом Кіпур. Офіційні представники Ізраїлю відкидають аналогію з 1973 роком.

«Будь ласка, не надавайте ХАМАС витонченості війни Судного дня. Я знаю, що є багато питань щодо розвідки. Будь ласка, припини питати. Зараз ми боремося. Я впевнений, що надалі буде багато дискусій про інтелект», – сказав речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

Одними з причин не готовності Ізраїлю до оборони США припускають те, що в країні було свято або ізраїльська армія та розвідувальні служби могли бути зайняті внутрішніми проблемами.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в Секторі Гази, а також «Палестинську вежу» у центрі міста. 

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки на Ізраїль.

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС і пообіцяв йому підтримку.

Між тим, радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим».

До слова, Китай відреагував на події в Ізраїлі.

 

Теги: Ізраїль напад Талібан Єрусалим ХАМАС

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