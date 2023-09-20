Зеленський закликав Трампа оприлюднити його «мирний план» закінчення війни

Зеленський попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїми «мирними планами», якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

«Тож, якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Трамп відзначив, що не може детально роз'яснити свій план щодо припинення війни РФ проти України, оскільки «якщо розкаже, то втратить всі свої переваги».

На запитання, чи наполягатиме він на угоді, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зберегти за собою територію України, Трамп відповів: «Ні, ні, ні, ні».

«Я б уклав чесну угоду для всіх. Ні, я зробив би це чесно», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін позитивно оцінив «плани» експрезидента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Так, під час Східного економічного форуму в РФ Путін заявив, що «чув заяви Трампа про вирішення усіх гострих питань протягом кількох днів, в тому числі і кризи в Україні».

«Ми не можемо не радуватись цьому», – заявив диктатор.

Трамп висловив задоволення від відгуку Путіна, вважаючи, що він все робить правильно.

Зазначимо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.