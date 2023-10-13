Зеленський може відвідати Ізраїль – посол

Візит Зеленського до Ізраїлю має відбутися максимально безпечно та ефективно для обох країн

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль. Наразі в цьому є зацікавленість. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає «24 канал».

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Проте Корнійчук зазначив, що наразі він не може коментувати інформацію щодо планів українського президента відвідати Ізраїль. Адже поїздки Зеленського – не є предметом суспільного обговорення під час війни.

«Тому ми дізнаємося про це з преси, коли це рішення буде прийнято, і президент прибуде до Ізраїлю», – зазначив він.

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Посол України додав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але лише максимально безпечно та ефективно для обох країн.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.