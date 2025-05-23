Україна отримала від Іспанії інформацію про вбивство Портнова – Сибіга

МЗС: Тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими

Міністерство закордонних справ України отримало від іспанської сторони офіційну інформацію про смерть колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича і повідомило всі причетні органи для подальшого реагування. Як передає «Главком», про це під час спілкування з журналістами в п’ятницю заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У відповідь на запитання, чи будуть українські правоохоронці залучені до розслідування убивства і про дату репатріацію тіла загиблого в Україну, глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що прокоментує ситуацію з консульської точки зору.

«Оскільки він (Портнов - ред.) був громадянином України, до нас надійшла відповідна офіційна формальна інформація від іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими, – мається на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства. Відповідно, Міністерство закордонних справ у встановленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País. Наразі відомо небагато про життя та контакти Портнова в Мадриді. Втім, журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.