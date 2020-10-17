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    Суспільство

    До Зеленського звернулися з незвичайною петицією

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    Автор петиції пропонує достроково оголосити про закінчення 2020 року - До Зеленського звернулися з незвичайною петицією
    Автор петиції пропонує достроково оголосити про закінчення 2020 року

    У петиції пропонується достроково оголосити про закінчення 2020 року

    На сайті президента України з’явилась кумедна петиція – главу держави Володимира Зеленського просять достроково закінчити 2020 рік.

    Петиція з таким проханням розміщена на порталі глави держави.

    «2020 рік став справжньою катастрофою не лише для України, але й для всього світу. Вже ніхто й не пам’ятає апокаліптичних пожеж в Австралії та Третьої світової війни, яка ледь не почалась, бо потім почалася справжня катастрофа – пандемія коронавірусу. Додаємо до всесвітнього локдауну ще й всесвітню кризу та зубожіння, пожежі у Чорнобилі, вибух у Бейруті та ще купу жесті, і робимо висновок, що ми живемо у світі Апокаліпсису, який отруїв життя мільярдам людей з усього світу», – йдеться в петиції.

    Автор пропонує достроково оголосити про закінчення 2020 року. Він пропонує Зеленському увійти в історію «не лише України, але й усього світу, як політик, що ухвалив мудре рішення».

    Наразі петиція набрала лише 117 голосів, а щоб її розглянули потрібно 25 тисяч. Проте у автора ще є майже місяць.

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    Як повідомлялося, кияни вважають, що металеву огорожу навколо будівлі Центральної виборчої комісії на площі Лесі Українки потрібно демонтувати. Петиція з відповідною вимогою з’явилась 6 жовтня на сайті Київської міської ради.

    Нагадаємо, петиція про ліквідацію Окружного адмінсуду набрала трохи більше 9 тисяч голосів.

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