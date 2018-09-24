Єльченко заявив, що треба переносити переговори по Донбасу з Мінська



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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Постпред України обурився, що делегація Білорусі в ООН «хронічно голосує проти будь-яких ідей і пропозицій України»

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про те, що Тристоронні переговори про встановлення миру на Донбасі необхідно перенести з Мінська в інше місто.

Причиною такого рішення Єльченко назвав те, що делегація Білорусі в ООН «хронічно голосує проти будь-яких ідей і пропозицій України», пише «Ліга.нет».

«Я особисто повністю підтримую, я не пам'ятаю вже хто це пропонував, деякі групи депутатські в нас у Верховній Раді, що нам треба просто переносити цю площадку з Мінська в якусь іншу столицю. При всій моїй повазі до білоруської дипломатії, але я не можу таку позицію зрозуміти, про яку нейтральність йдеться?», - заявив Єльченко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав включення Генеральною Асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Проти включення пункту до порядку денного проголосували 13 країн, зокрема, Білорусь.

Як відомо, 19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

До слова, Порошенко пропонує ноту про непродовження договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією поширити як офіційний документ Генасамблеї та Ради безпеки ООН.