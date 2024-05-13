Єрмак провів зустріч із Соросом-молодшим

Під час зустрічі йшлося про підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій відкритого суспільства Олександром Соросом. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, Єрмак поінформував Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

Очільник Офісу президента поінформував Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

Зокрема, Олександр Сорос та Міжнародний фонд «Відродження», який є частиною мережі Фундацій відкритого суспільства, активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA.

Крім того, Єрмак й Сорос обговорили пріоритети України в міжнародній політиці.

Раніше 6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн. Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь.

До слова, Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.