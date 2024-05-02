Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру
Зеленський наголосив, що Путін намагатиметься послабити українські позиції перед самітом миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру

Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації», – наголосив він.

За словами Зеленського, Путін всіма силами намагатиметься послабити  українські позиції.

«Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними. Щоб нам тиснути і наближати наші результати, окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – усе це має працювати разом. І буде працювати», – запевнив глава України.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

Читайте також: Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
Теги: Швейцарія саміт війна путін Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Треба привчатися жити у стані війни – так живе Ізраїль, Південна Корея»
Найпоширеніші питання про війну та відповіді на них
Вчора, 15:00
Республіканка Марджорі Тейлор Грін застерегла Майка Джонсона від проведення голосування за довгоочікуваний пакет фінансової підтримки України
Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги
3 квiтня, 00:36
Ракетний удар по Запоріжжю та новий заступник командувача Нацгвардії. Головне за 5 квітня
Ракетний удар по Запоріжжю та новий заступник командувача Нацгвардії. Головне за 5 квітня
5 квiтня, 21:00
В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними
У Харкові прогриміли вибухи (оновлено)
6 квiтня, 00:50
Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень
Ворог активізувався на Бахмутському напрямку – Генштаб
11 квiтня, 07:35
Словацький прем'єр має зацікавленість у «відновленні нормальних відносин» з Москвою
Прем'єр Фіцо пояснив, чому виступає проти вступу України в НАТО
16 квiтня, 21:49
Подія у навчальному закладі відбулася поза межами спеціально обладнаного місця заряджання-розряджання зброї
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
15 квiтня, 11:30
Росіяни намагаються встановити у Shahed-136 власні модулі радіозв'язку
Росія та Китай видозмінюють «Шахеди»
22 квiтня, 18:27
Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану
Загинув за день до дня народження. Згадаймо Павла Петриченка
22 квiтня, 09:00

Політика

Посольство з’ясовує обставини вбивства українця в Угорщині
Посольство з’ясовує обставини вбивства українця в Угорщині
«Далі буде складніше». Депутат пояснив, чому треба заборонити Московську церкву саме зараз
«Далі буде складніше». Депутат пояснив, чому треба заборонити Московську церкву саме зараз
Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру
Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру
Зеленський призначив очільника Костянтинівської МВА
Зеленський призначив очільника Костянтинівської МВА
Великий звіт про готовність фортифікаційних рубежів. Зеленський провів Ставку
Великий звіт про готовність фортифікаційних рубежів. Зеленський провів Ставку
Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися
Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
43K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
8012
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
7441
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua