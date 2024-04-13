Ситуація на фронті складна, Зеленський на зв’язку з військовими

Президент у зверненні розповів про про нову допомогу від Німеччини та виробництво української зброї

Президент Володимир Зеленський наприкінці 780-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про нову допомогу від Німеччини, виробництво української зброї та складну ситуацію на фронті.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору.

Звичайно, ми сьогодні говорили з канцлером і про наші спільні міжнародні заходи – ми готуємося до конференції щодо відновлення України, яка вже скоро відбудеться в Німеччині. А також разом зробимо все, щоб Глобальний саміт миру – перший, інавгураційний саміт у червні – щоб він був дійсно успішний. Для цього теж потрібне лідерство партнерів, і я вдячний кожному, хто допомагає. Олафе, пане канцлере, ще раз дякую тобі за ППО!

Ми продовжимо роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Тільки за цей тиждень я уже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу.

Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор.

Сьогодні важливо відзначити всіх наших людей, які працюють заради української сили. Цей день – професійне свято українського ОПК. Сьогодні я відзначив державними нагородами людей, які активно розвивають цю нашу галузь. Про більшість із них зараз не можна говорити відкрито: причини зрозумілі. Але це не применшує нашої вдячності.

Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет. Принципово важливі для України всі виробництва снарядів, артилерії. Зараз уже дають результат деякі виробництва, яких не було за час незалежності. І попри всі складнощі, пʼять сотень компаній працюють зараз у нашій «оборонці», більшість – приватні ініціативи. Український характер, наші підприємці проявляють себе з найкращого боку. Дякую кожному, дякую кожній. Дякую всім із 300 тисяч наших людей, які створюють українську зброю! Дякую всім, хто допомагає!

Сьогодні, як і завжди, я був на звʼязку з військовими, з міністром оборони. Ситуація на фронті, на деяких напрямках – вона складна. І кожен, хто зараз проявляє свою стійкість, кожен, хто захищає наші позиції, він робить колосальну роботу. Дякую кожному солдату та командиру!

Працюємо з партнерами, зокрема, в Сполучених Штатах, щоб зміцнити наші дії. Слава всім, хто не дозволяє російським терористам досягати їхніх цілей. Слава всім, хто дійсно захищає життя. Слава Україні!».

Раніше Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.