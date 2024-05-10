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Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Глобальний саміт миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Глобальний саміт миру
Патріарх Варфоломій підтвердив Зеленському свою участь у мирному саміті
фото з відкритих джерел

Глобальний саміт миру відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться влітку у Швейцарії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент заявив, що поговорив із Варфоломієм, привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

«Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі», – написав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полонених між Україною та Росією за принципом «всіх на всіх».

До слова, Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.

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Теги: Швейцарія Володимир Зеленський президент Вселенський патріарх Варфоломій саміт

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