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Швейцарія оголосила дату і місце проведення Глобального саміту миру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Швейцарія оголосила дату і місце проведення Глобального саміту миру
Запрошення на участь у саміті в Швейцарії надішлють лідерам 80-100 держав світу
фото з відкритих джерел

Метою конференції є створення умов для досягнення миру в Україні

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн. Про це у середу, 10 квітня, повідомив уряд Швейцарії, пише агентство Swissinfo.

«Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу», – йдеться у заяві швейцарського уряду.

Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі». Наразі влада Швейцарії не оприлюднила повний список учасників, але відомо, що запрошення на участь у саміті надішлють лідерам 80-100 держав світу.

Відкритим питанням залишається участь Китаю. «Китай відповів більш позитивно, ніж ми могли очікувати. Ми отримали позитивні сигнали від великих держав світу», – заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

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Теги: міністр саміт Китай Україна Швейцарія

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