Курйоз на Банковій: працівники Офісу президента «забули» про увільнення Пушкарьової

Наталія Пушкарьова працювала на посаді уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності з грудня 2019 року по березень 2024

Нового позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності призначено не було

Нещодавно до Офісу президента звернулися народні депутати щодо питань волонтерської діяльності. У відповіді на лист від нардепів, Офіс президента вказав, що на посаді уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності перебуває Наталія Пушкарьова, яка... два тижні тому була увільнена з цієї посади.

Про це стало відомо з документа, який «Главком» отримав від власних джерел.

Члени міжфракційного депутатського об'єднання «Підтримка волонтерського руху» звернулися з проханням щодо створення Ради волонтерів при Офісі Президента як постійно діючого консультативно-дорадчого органу.

Офіс президента скерував звернення до Кабінету міністрів, але зауважив наступне:

«Відповідно до указу президента України від 04.12.2019 року №879/2019 з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів на посаду уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності призначено Н.Пушкарьову (поза штатом). Статтею 2 цього указу затверджено Положення про її діяльність».

Але 30 березня 2024 року Зеленський своїм указом увільнив від виконання обов’язків позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову.

Нового позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності призначено не було.

Нагадаємо, до роботи Наталії Пушкарьової, як до уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності раніше було багато запитань. З приводу бездіяльності Пушкарьової протягом трьох років на сайті президента ще в березні була зареєстрована петиція з вимогою її звільнення. Однак вона не набрала необхідних 25 тис. голосів.

За словами ж Пушкарьової, на неї запускали хвилю «чорного піару». Вона вважала, що це роблять ті, хто хоче політизувати волонтерський рух. Уповноважена також додала, що не отримує зарплату в Офісі президента, а також багато волонтерить.